Вашингтон, 16 августа, 2017, 01:30 — ИА Регнум. Дипломатическое обострение между США и КНДР, грозящее перейти в военную фазу, накладывается на обострение борьбы между трамповскими лоялистами и противниками нынешнего президента в самих США. Какие выводы можно сделать, проанализировав совместно эти два фактора, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Война за пределами Штатов нужна всем крупным политическим силам в США. Вопрос лишь в том, какой должна быть эта война: «минимизированной», как, похоже, считает Трамп и его единомышленники, или такой, после которой «США останутся единственным владыкой планеты до скончания времен».

Такой фантастический сценарий имеет своих приверженцев в лице Хиллари Клинтон и ее последователей. Во всяком случае, можно сделать такой вывод, рассматривая политику обеих группировок. Начавшаяся взаимная серия преследований между условной «командой Трампа» и «командой Клинтон», не случись им договориться, скоро грозит перейти во внутриамериканский горячий конфликт.

Читайте подробности в статье: США накануне Гражданской войны

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