Ярославль, 15 августа, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Теперь конкурс придется проводить повторно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля. Извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству Тверицкого парка в Заволжском районе в районе улиц Мостецкой, Красноборской и проспекта Авиаторов был объявлен 13 июля. В бору запланировано обустроить тротуары и наружное освещение. На эти цели предполагается потратить 5,2 млн рублей.

Тверицкий бор благоустроят

Согласно сметной документации, будет производиться озеленение и посев «партерных и мавританских газонов». На основные работы — устройство асфальтовых дорожек и освещения — запланированы 2,6 млн рублей и 1,6 млн рублей соответственно.

Однако желающих на участие в закупке не нашлось, из-за чего она была признана несостоявшейся. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Михаил Кузнецов, аукцион будет объявлен повторно и благоустройство все же состоится в этом году.