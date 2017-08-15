Москва, 15 августа, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Действия депутата Госдумы Натальи Поклонской («Единая Россия»), активно выступающей против фильма «Матильда», могут перерасти в «опасные правонарушения», что повлечет за собой уголовное преследование. Об этом предупредил Поклонскую адвокат режиссера картины Константин Добрынин, передают 15 августа «Вести».

Владислав Осипов ИА REGNUM Прокурор Крыма Наталья Поклонская с иконой Николая II, во время шествия «Бессмертного полка»

Добрынин ставит в вину Поклонской антиобщественное поведение, за которое может наступить как дисциплинарная и административная, так и уголовная ответственность. Так, юрист возмущен недавними заявлениями депутата, в которых она обвинила в экстремизме Министерство культуры.

Такую реакцию Поклонской вызвала выдача Минкультом РФ прокатного удостоверения для картины. Помимо этого, депутат массово направляла запросы в разные инстанции, требуя проверок в отношении авторов фильма.

Адвокат Алексея Учителя считает, что Поклонская вводит государственные органы в заблуждение, используя заключение о картине, якобы составленное экспертами. Добрынин не исключает, что депутат попытается вынудить прокуроров Симферополя запретить показ трейлера «Матильды» в кинозалах.

«Полагаем уместным предостеречь вас от продолжения противоправного антиобщественного поведения, с тем, чтобы не допустить более опасного правонарушения, в том числе и совершения преступления», — гласит предупреждение Добрынина, адресованное Поклонской.

Адвокат добавил, что в противном случае он вправе потребовать уголовного преследования депутата.

Напомним, 26 октября 2017 года должна состояться премьера художественного фильма Алексея Учителя «Матильда», повествующего об отношениях наследника престола, будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина получила от Минкультуры РФ прокатное удостоверение с возрастным ограничением 16+.