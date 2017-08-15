Красноярск, 15 августа, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Подготовка ребёнка к школе — мероприятие затратное, которое ежегодно бьёт по карману огромному количеству российских семей. Уже известно, что в России в преддверии нового учебного года зафиксирован рост цен на товары для школьников.

Александр Кержнер. В первый класс ( фрагмент). 1950

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Исключением не стал и Красноярский край, где за год (в июле 2017 года по отношению к июлю 2016 года) цены на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары выросли на 8,5%. Детская обувь подорожала на 3,7%, одежда для детей школьного возраста — на 2,9%.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 августа, в Красноярскстате, среди школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров наибольший прирост цен зафиксирован на шариковую авторучку — 11,6%. Из одежды и обуви для детей школьного возраста более всего подорожали спортивный костюм и кроссовые туфли с верхом из искусственной кожи (9,8% и 7,7% соответственно).

По данным статистиков, брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей в регионе в июле текущего года можно было в среднем приобрести за 1330,98 руб. (удорожание на 2,7% по отношению к июлю 2016 года); сорочку верхнюю для мальчиков — за 649,96 руб. (6,7%); платье или сарафан для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей — 1491,24 (2,7%); блузку для девочек — 1160,86 руб. (6,1%).

Юбка из полушерстяных тканей в среднем обойдётся родителям Красноярского края в 1004,03 руб. (8,1%); джемпер — в 1080,19 руб. (4,5%); спортивный костюм — в 1549,20 руб. (9,8%);

Ранец или рюкзак в регионе можно в среднем купить за 1771,10 руб. (4,4%); шариковую авторучку — за 20,46 руб. (116%); карандаш чернографитный — за 11,73 руб. (8%).

Этими наименованиями список необходимых вещей к школе далеко не исчерпывается. Родители тратят суммы на сборы к школе, исходя из материального положения семьи. А для тех, кто не может себе позволить купить даже самое необходимое, иногда устраиваются всевозможные акции.

Например, в Красноярске недавно стартовала традиционная ежегодная акция «Помоги пойти учиться». В мэрии Красноярска ИА REGNUM сообщили, что перед началом нового учебного года к красноярцам обращаются с просьбой помочь собрать в школу детей из многодетных и малообеспеченных семей.

«Акция стартует 15 августа и продлится до 30 сентября. В течение двух недель наши специалисты совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних будут проводить рейды по выявлению безнадзорных детей и определять их в школы. Кроме того, будет оказана помощь в трудоустройстве выпускникам 9-х и 11-х классов, которые не пожелали продолжить своё обучение. Также во всех образовательных учреждениях, молодёжных и социальных центрах города будут открыты пункты по сбору вещей, обуви, книг, школьно-письменных принадлежностей», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Эта акция проходит в Красноярске уже на протяжении 15 лет по инициативе администрации города. По информации властей города, ежегодно за помощью в подготовке детей к школе обращаются тысячи красноярцев. В 2016 году поддержку получили более 6 тысяч семей, на подготовку детей к 1 сентября направили более 14 миллионов рублей.

Как уточнила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM пресс-секретарь главного управления образования Красноярска Евгения Тимашева, к акции могут присоединиться предприниматели. В целом, по её словам, красноярцы эту акцию не игнорируют, посильно принимая в ней участие.

Добавим, к выбору ранцев, канцелярии, обуви и одежды для детей нужно подходить внимательно. Недавний мониторинг школьной одежды в Красноярском крае выявил образцы детских сорочек и блузок с нарушениями требований безопасности.

Как сообщили ИА REGNUM в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае, лишь один из семи образцов детской школьной одежды (сорочек и блузок) специалисты признали соответствующим требованиям качества и безопасности. Всего в ходе мониторинга исследовалось четыре образца сорочек верхних для мальчиков и три образца блузок для девочек разных составов и разной ценовой категории (от 500 до 1300 рублей).

На первом этапе эксперты оценивали образцы по внешнему виду и качеству изготовления: проверялось наличие пороков внешнего вида материала, качество исполнения отдельных узлов и деталей, симметричность расположения деталей, качество выполнения швов и другие параметры. Затем сорочки и блузки исследовались в испытательном центре Красноярского ЦСМ на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 007/2011. Проверялась устойчивость окраски к стирке, к поту, к сухому трению; гигроскопичность, содержание свободного формальдегида, воздухопроницаемость, индекс токсичности. Определялся состав сырья.

Результаты испытаний показали, что некоторые образцы сорочек и блузок не являются безопасными для потребителя. В трех образцах нашли отклонение от действующих требований к безопасности продукции в части используемых материалов по показателям «гигроскопичность» и «воздухопроницаемость». Из семи образцов только в одном фактический состав материала соответствовал заявленному. При органолептической оценке качества в образцах также выявили нарушения (низкое качество строчек, искривление шва втачивания воротника, несимметричность петель, укорочение одного борта (полочки) по сравнению с другим).

«Необходимо помнить, что ученики проводят в школе довольно длительное время, поэтому очень важно, чтобы школьная форма была качественной и безопасной. Большое значение для школьной формы имеют гигиенические свойства, такие как гигроскопичность и воздухопроницаемость, поскольку они обеспечивают комфортность изделий при эксплуатации. Гигроскопичность зависит от волокнистого состава и характера отделки ткани. Более гигроскопичными являются ткани из натуральных и вискозных волокон, следовательно, в одежде, изготовленной из таких материалов, ребенку будет более комфортно. Воздухопроницаемость используемых материалов также важна, она обеспечивает комфортный микроклимат в пододежном пространстве», — цитирует «Проднадзор» ведущего инженера отдела стандартизации и оценки соответствия ФБУ «Красноярский ЦСМ» Яну Соколову.