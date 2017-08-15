Астана, 15 августа, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Казахстан намерен увеличить закупки картофеля, томатов, огурцов, орехов и других сельхозпродуктов в Азербайджане. Как следует из материалов Министерства национальной экономики Казахстана переданных Азербайджанскому фонду поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), речь идёт о 23 товарных позициях, традиционных для экономики Азербайджана.

Борис Кустодиев. Торговка овощами (фрагмент). 1920

В списке присутствует не только продукция, традиционно относящаяся к сельскохозяцственной, но и в целом к пищевой промышленности. Так, список содержит шоколад, сахар, табачное сырье, вина, подсолнечное масло, чай, животные и растительные жиры, ациклический спирт. В списке импортируемых товаров также отражены цемент, металлоконструкции из черных металлов, трубы и упаковочные пакеты.

Сообщается, что по ряду позиций Казахстан может полностью перейти на азербайджанскую продукцию. По данным министерства Казахстана, ежегодный импорт картофеля составляет $10,6 млн. При достижении соответствующих договоренностей, объем закупок в Азербайджане увеличится до $ 8,3 млн, что почти полностью закроет потребность страны в картофеле. Аналогичные данные и по другим позициям.

Отметим, что товарооборот Казахстана и Азербайджана по итогам первого полугодия составил $74,5 млн, из которых импорт из Казахстана пришлось 60,7 миллиона долларов. При реализации договоренностей, между странами будет установлен паритет в торговле.