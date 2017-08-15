Торонто, Канада, 15 августа, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Ученые из Канады пришли к выводу, что зарядка в юности улучшает долгосрочную и краткосрочную память в пожилые годы. Исследование опубликовано в журнале eNeuro.

Александр Дейнека. Бег (фрагмент). 1933

Ученые провели серию экспериментов на крысах. Они наблюдали за работой мозга двух групп грызунов, одну из которых заставляли активно двигаться, а другую — вести обычный образ жизни.

В результате выяснилось, что занятия спортом улучшают краткосрочную память сразу после физических нагрузок, а регулярная зарядка способствует улучшению долгосрочной памяти.

Ученые установили, что благодаря шести неделям интенсивных упражнений после рождения крысы, в пожилом возрасте ее память работает гораздо лучше, что проявлялось в гораздо более хорошем запоминании положения в лабиринте и поиске выхода из него.

По словам исследователей, улучшение памяти было связано с тем, что высокие физические нагрузки способствуют лучшему формированию новых связей между клетками гиппокампа.

Ученые считают, что результаты опытов говорят о том, что физическая активность может значительно снизить вероятность развития болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний, связанных с массовой гибелью нервных клеток.