Симферополь, 15 августа, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Попытки властей Украины устроить «туристическую блокаду» Крыма провалились. Об этом заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов в интервью РИА «Новости».

Константин Коровин. На берегу Черного моря. 1909

"Попытка устроить Крыму туристическую блокаду захлебнулась в многотысячном потоке украинских граждан, которые (…) не изменили своего желания посетить Крым», — говорит он.

Смирнов также добавил, что власти Украины испугались негодования своих же граждан и социального бунта на украинских пунктах пропуска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля пограничное управление ФСБ по Крыму распространило заявление, согласно которому пограничники Украины безосновательно создают препятствия для въезда граждан своей страны на территорию Крыма.

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