Додон: Визовый режим для РФ — это провокация
Кишинёв, 15 августа, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон расценивает инициативу о введении визового режима для российских граждан как провокацию. Такую возможность обсуждают молдавские депутаты, пишут 15 августа «Известия».
"Не вижу никаких оснований, чтобы вводить визы. Не вижу, зачем это нужно Молдове и двусторонним отношениям, особенно когда в Российской Федерации находится более 560 тыс. наших граждан», — заявил глава государства.
Как предполагают эксперты, инициатива о введении виз для граждан России нужна Кишиневу для демонстрации антироссийского настроя. В Москве также не исключают возможного введения визового режима с Молдавией.
Как поясняют российские политики, избежать такого развития событий сможет только Додон — в том случае, если возьмет власть в свои руки.