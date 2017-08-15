Кишинёв, 15 августа, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон расценивает инициативу о введении визового режима для российских граждан как провокацию. Такую возможность обсуждают молдавские депутаты, пишут 15 августа «Известия».

Kremlin.ru Игорь Додон

"Не вижу никаких оснований, чтобы вводить визы. Не вижу, зачем это нужно Молдове и двусторонним отношениям, особенно когда в Российской Федерации находится более 560 тыс. наших граждан», — заявил глава государства.

Как предполагают эксперты, инициатива о введении виз для граждан России нужна Кишиневу для демонстрации антироссийского настроя. В Москве также не исключают возможного введения визового режима с Молдавией.

Как поясняют российские политики, избежать такого развития событий сможет только Додон — в том случае, если возьмет власть в свои руки.