Село Турочак, Алтай, 15 августа, 2017, 13:55 — ИА Регнум. В селе Турочак Республики Алтай состоялось празднование Дня коренных народов мира. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, в мероприятии приняли участие представители органов власти, муниципалитетов, а также «виновников торжества» — теленгиты, тубалары, челканцы, кумандинцы и шорцы, которые проживают на территории региона. Они разожгли большой костер, символизирующий единение народов, проживающих в Республике Алтай, и, взявшись за руки, провели хоровод народов. Старейшины вознесли благопожелания Алтаю.

Правительство Республики Алтай На праздновании Дня коренных народов мира в Республике Алтай

Правительство Республики Алтай Хоровод, празднование Дня коренных народов мира в Республике Алтай

В ходе праздничной программы состоялись выступления творческих коллективов и «свободный микрофон», где все желающие смогли продемонстрировать свои таланты. Состоялись конкурсы национальных костюмов «Алтайская кукла», лучшего исполнения «Тастаракай», выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества и дегустация блюд традиционной кухни коренных малочисленных народов.

Правительство Республики Алтай Традиционная игра в поднятие камня, День коренных малочисленных народов в Республике Алтай

Отдельные поздравления прозвучали в адрес Ангелины Чинчикеевой, 92-летней представительнице кумандинского народа, ей вручили специальный приз за национальный костюм «Кюнмек». В свою очередь, Чинчикеева пожелала подрастающему поколению и молодежи не забывать историю, языки, традиции и развивать культуру родных народов.

Правительство Республики Алтай Ангелина Чинчикеева

День коренных народов мира отмечается 9 августа, дата была установлена в 1994 году по инициативе Генассамблеи ООН.

В Республике Алтай проживают около 8 тысяч представителей коренных малочисленных народов. Местами традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Республики Алтай определены Кош-Агачский, Турочакский, Улаганский, Чойский районы, Кызыл-Озекское и Бирюлинское сельское поселения Майминского района.