Тегеран, 15 августа, 2017, 09:27 — ИА Регнум. Иран может выйти из «ядерной сделки» в считанные часы из-за возможных санкций со стороны США. Об этом, как передает AFP, сообщил президент Ирана Хасан Рухани.

Kremlin.ru Хасан Рухани

«Иран может выйти из ядерной сделки «в считанные часы», если США продолжат расширять санкции: Рухани», — говорится в сообщении, которое было обнародовано на странице агентства в соцсети Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа 2017 г. глава Белого дома Дональд Трамп подписал закон о новых ограничительных мерах против РФ, Ирана и Северной Кореи.

Позже власти Ирана направили жалобу в Совет Безопасности ООН, заявив, что США нарушили свои обязательства по «ядерной сделке», подписав новый закон о введении санкций против Тегерана.

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