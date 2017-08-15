Иран пугает США выходом из «ядерной сделки»
Тегеран, 15 августа, 2017, 09:27 — ИА Регнум. Иран может выйти из «ядерной сделки» в считанные часы из-за возможных санкций со стороны США. Об этом, как передает AFP, сообщил президент Ирана Хасан Рухани.
«Иран может выйти из ядерной сделки «в считанные часы», если США продолжат расширять санкции: Рухани», — говорится в сообщении, которое было обнародовано на странице агентства в соцсети Twitter.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа 2017 г. глава Белого дома Дональд Трамп подписал закон о новых ограничительных мерах против РФ, Ирана и Северной Кореи.
Позже власти Ирана направили жалобу в Совет Безопасности ООН, заявив, что США нарушили свои обязательства по «ядерной сделке», подписав новый закон о введении санкций против Тегерана.
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