Эр-Рияд, 15 августа, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Наследный принц Саудовской Аравии, взявший в свои руки бразды управления катастрофической военной кампанией Эр-Рияда в Йемене, выступает за ее прекращение, сообщает The Intercept.

Iraqakhbar.com Мухаммед бен Салман

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Об этом стало известно из электронной переписки, ставший достоянием общественности благодаря действиям хакеров.

Выяснилось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд заявил о необходимости прекращения войны в Йемене в разговоре с высокопоставленным дипломатом США Мартином Индиком, а также бывшим советником Джорджа Буша-младшего Стивеном Хедли. В свою очередь, Индик передал содержание разговора в электронной переписке с послом ОАЭ в Вашингтоне Юсефом Аль-Отайбе.

«Я думаю, что Мухаммад ибн Салман более прагматичен, чем выходит из официальной позиции Саудовской Аравии», — написал Отайба Индику 20 апреля.

«Я с этим тоже согласен. Он высказался довольно конкретно во время беседы со мной и Стивом Хедли о том, что он хочет выйти из Йемена, и что он не против того, что США будут давить на Иран до тех пор, пока этот курс будет координироваться заранее, а его цели будут ясны», — отметил американский дипломат.

Переписка Отайбы и Индика появилась впервые 14 августа. Она была обнаружена в пакете корреспонденции, захваченной хакерами с электронного почтового ящика Hotmail Отайбы. Из беседы выходит, что Мухаммад ибн Салман выражает надежду, что при должном применении дипломатических инструментов возможно достигнуть мирного окончания конфликта в Йемене. При этом Эр-Рияд сталкивает с вечной внешнеполитической проблемой: как более сильному агрессору выйти из конфликта без очевидного признания своего поражения.

Мартин Индик на момент публикации не дал своего комментария, тогда как Хедли отклонил просьбу об этом, сославшись на частный характер беседы.