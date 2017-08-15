Нальчик, 15 августа, 2017, 09:14 — ИА Регнум. Чрезвычайная ситуация сложилась в Кабардино-Балкарии — накануне, 14 августа, около 15:40 в городе Тырныауз было замечено, что в пойме реки Герхожан-Суу началось движение селевого потока. Его спровоцировали тающие ледники в горах Кавказа. В зоне риска оказались жители города. По данным МЧС, из жилых кварталов пришлось эвакуировать более 300 человек, передает 15 августа корреспондент ИА REGNUM.

Иллюстрация с сайта главы и правительства КБР Сход селя в Тырныаузе

В двух школах и в Доме культуры были организованы пункты временного размещения людей. Большинство эвакуированных, по данным спасателей, предпочли разместиться у родственников.

Район схода селя планировалось сегодня с утра обследовать с помощью авиационного борта МЧС, однако из-за неблагоприятных метеоусловий применение авиации для проведения аэровизуального обследования верховья реки Герхожан-Суу не представляется возможным, сообщили в спасательном ведомстве. Место схода селя в верховье и на участке впадения реки Герхожан-Суу в реку Баксан мониторят две группы от регионального МЧС.

Установлено, что селевые массы прошли по селевыводящему лотку, разрушения жилых зданий и социально важных объектов не произошло. Селевым потоком снесен пешеходный мост. На время было перекрыто движение по федеральной трассе Прохладный — Азау. В настоящее время ведется восстановление моста и расчистка трассы.

К 20:30 14 августа уровень селевых масс снизился, однако специалисты не исключают, что в течение следующих суток вероятность схода селей по руслу реки Герхожан-Суу сохранится.

На место происшествия выехал председатель правительства КБР Алий Мусуков, сообщили в пресс-службе главы региона. Координацию действий сил РСЧС осуществляет оперативная группа главного управления МЧС России по КБР. От различных министерств и ведомств задействованы 96 человек личного состава и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России 55 человек и 18 единиц техники.

Напомним, в 2000 году город Тырныауз пережил страшную трагедию. Селем, сошедшим из урочища Гирхожан, были снесены несколько жилых домов, около тысячи человек были отселены из зоны бедствия. Во время схода селевых потоков погибли восемь человек, еще 40 числились пропавшими без вести.