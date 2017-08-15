Пермь, 15 августа, 2017, 09:10 — ИА Регнум. В Пермском крае из-за переувлажнения почвы, возникшего в результате июльских ливней, негативным образом отразится на урожае. Бывший министр сельского хозяйства региона, заместитель руководителя Пермского научного центра по вопросам агропромышленного комплекса Иван Огородов отметил, что в условиях повышенной влажности и низкой температуры больше всего пострадал картофель. Проблемы испытывали зерновые, потому что переувлажнение приводило к ограниченности кислородного питания корней, сообщает «Эхо Москвы в Перми».

Александр Дейнека. Уборка поля серпом и комбайном. 1930

Из-за дождливого лета аграрии отмечают низкое качество кормов. Их питательность ниже, поэтому придётся закупать дополнительно жмых и шрот. По словам Огородова, ждать высоких показателей по продуктивности в молочном животноводстве от кормов в невысокой питательностью нет возможности.

На территории регионе развитие растений на сельхозполях происходит с отставанием в 2−3 недели. В случае сильных дождей в сентябре сбор оставшегося урожая осложнится.

Напомним, что в Прикамье июль выдался дождливым. Уровень осадков превысил норму в 3−4 раза, что привело к переувлажнению почвы.

В крае введен режим чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятными погодными условиями. Это позволит аграриям в случае невыполнения плана по заготовке кормов сохранить субсидии краевого бюджета.

Региональное правительство приняло решение о выделении аграриям дополнительно 120 млн рублей субсидий, а также увеличении страховых выплат с 5 до 9 млн рублей. Планируется оказать поддержку 40 хозяйствам края.