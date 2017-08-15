Москва, 15 августа, 2017, 09:07 — ИА Регнум. Рубль показал стабильные торги с бычьим уклоном в ходе торгов 14 августа. Укрепление в паре с евро носило более выраженный характер на фоне повсеместной коррекции единой валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Но при этом, по его мнению, рубль показал стойкость против доллара, несмотря на улучшение настроя доллара и удешевление нефти. По итогам сессии доллар и евро снизились на 0,08% и 0,45% соответственно.

«Российская валюта почувствовала себя увереннее, прежде всего, на фоне спада напряженности на геополитическом фронте после того, как власти США намекнули на поиски дипломатических путей разрешения ситуации с КНДР», — отметил Ковалев.

«Возвращение спроса на рисковые активы нашло отражение и в динамике российкой валюты, что вкупе со спросом экспортеров на рублевую ликвидность в преддверии налогового периода в РФ позволило рублю проигнорировать обвал нефтяных котировок, которые упали на прогнозе минэнерго США, отразившем перспективы роста добычи черного золота в стране», — пояснил эксперт.

«Уже после закрытия российского рынка Brent продолжила снижение и потеряла внутри дня более 2,5%, достигнув минимумов 26 июля. И возвращение котировок под отметку $51 вряд ли сможет проигнорировать, по крайней мере, в начале сессии. При этом потенциально позитивными факторами для валюты могут стать фактор начала налоговых выплат и возможное ослабление доллара в случае выхода слабой статистики по розничным продажам в Штатах», — считает Ковалев.

«С технической точки зрения пара доллар/рубль, которая накануне отметилась на минимумах текущего месяца в районе 59,52 рубля, также подвержена понижательным рискам», — полагает эксперт.

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