Пекин, 15 августа, 2017, 09:01 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа о начале расследования относительно возможного нарушения Китаем прав на американскую интеллектуальную собственность.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Пекин уверен, что торговая война между сильнейшими экономиками мира не приведет ни к чему хорошему. Мы надеемся, что наши коллеги из Вашингтона понимают, что торговая война между Китаем и США — это путь в никуда», — отметила дипломат в ходе своего выступления.

Пресс-секретарь МИД КНР подчеркнула, что стороны должны решить возникающие разногласия исключительно путем диалога, главной целью которого станет защита здоровых деловых отношений между Китаем и Соединенными Штатами, пишет «Жэньминь жибао».

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства КНР, Пекин всегда уделял пристальное внимание защите интеллектуальных прав путем разработки новых законов. Соединенные Штаты должны объективно оценивать успехи КНР в данном направлении.

«Китай и США должны уважать друг друга и развивать сотрудничество по целому ряду направлений. Проведение каких-либо расследований лишь тормозит данный процесс», — добавила Хуа Чуньин.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти Китая готовы ответить на вероятное ужесточение правил со стороны США в сфере двусторонних торговых отношений.