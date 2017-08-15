Москва, 15 августа, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Сегодня, 15 августа, Москва и Подмосковье окажутся на юго-восточной периферии антициклона. С ростом атмосферного давления погода улучшится, передают Метеоновости.

Алексей Боголюбов. Москва. 1880-е

При переменной облачности осадков не ожидается. После прохождения холодного фронта, воздух в столице очистится и ветер, поменяв направление на северо-восточное, принесет новые порции прохладного воздуха.

Во второй половине дня максимальное значение температуры воздуха в Москве составит +23…+25. Атмосферное давление в середине дня составит 755 мм ртутного столба, влажность воздуха около 50%.

В Москве и Подмосковье ожидается вполне комфортная погода с температурой выше многолетних значений на 2−3 градуса. Однако, рост атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

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