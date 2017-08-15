Вашингтон, 15 августа, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Американские ученые заявили о том, что во время солнечного затмения, которое будет наблюдаться 21 августа над территорией США, произойдет внезапная потеря ультрафиолетового излучения Солнца. Об этом говорится на официальном сайте NASA.

vancarlosfr Солнечное затмение

По словам ученых, в ходе солнечного затмения можно будет наблюдать несколько уникальных природных эффектов. К ним относится потеря исходящей от Солнца ультрафиолетовой радиации, за счет которой формируется земная ионосфера — наэлектризованный слой земной атмосферы, находящийся на высоте от 80 до 700 км от поверхности планеты.

Во время изучения ионосферы при полном солнечном затмении ученые хотят более подробно понять процесс ее взаимодействия с Солнцем Это представляется важным для нормальной работы спутников и навигационнных систем.

Напомним, 21 августа на территории 14 штатов США будет наблюдаться полное солнечное затмение. Луна полностью закроет солнечный диск более чем на две минуты. Это явление произойдет в Америке впервые за 99 лет — в последний раз затмение в США было зафиксировано в 1918 году.

За этим эффектом будут следить одиннадцать команд специалистов, которые будут расположены в разных точках США.

В России солнечное затмение можно будет наблюдать частично, причем только на территории Чукотки.