Киев, 15 августа, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Украина может попасть под санкции и лишиться помощи партнеров в случае, если информация о поставке КНДР украинских ракетных двигателей подтвердится. Об этом написала лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Носок

«Если эта информация подтвердится, то Украина может попасть под санкции, а значит — остаться без какой-либо помощи со стороны цивилизованного мира, — написала бывший премьер-министр Украины. — Это — катастрофа для нашей страны».

Напомним, 14 августа текущего года в газете The New York Times вышла публикация о том, что «успехи» Северной Кореи в недавних испытаниях баллистических ракет связаны с поставками двигателей с Украины. Издание опубликовало мнение специалиста по ракетам Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана.

По его словам, речь идет о двигателях РД-250, выпускаемых украинской компанией «Южмаш». Эксперты полагают, что ракеты, которые испытали Вооруженные силы КНДР, произведены по технологиям СССР.

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