Вашингтон, 15 августа, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Члены предвыборного штаба Дональда Трампа ещё в 2016 году предлагали кандидату в президенты США провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

Согласно внутренним сообщениям, помощник в избирательной кампании Джордж Пападопулос пытался устроить встречу с Путиным и официальными лицами в России. Несколько писем Пападопулоса указывают на то, что он на протяжении длительного времени добивался переговоров с членами российского руководства на предмет обсуждения двустороннего сотрудничества.

Тем не менее предложения Пападопулоса оказались отвергнуты главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом.

Сейчас, в период проведения расследования о вмешательстве России в выборы США, описанные факты используются для обвинения администрации Трампа в связях с Россией и препятствуют налаживанию диалога по широкому кругу вопросов.