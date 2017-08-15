Пхеньян, 15 августа, 2017, 08:05 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал военным быть готовым нанести ракетный удар по Гуаму в любой момент, сообщает агентство «Рёнхап».

Савин А. С Карта Гуам

Сообщается, что глава КНДР встретился с офицерами Корейской народной армии, где его ознакомили с планом ракетного удара по острову Гуама.

Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми нанести ракетный удар по противнику в любое время и заявил, что мирная инициатива должна исходить из США.

«США, которые первыми расположили ядерное оружие рядом с нами, должны первыми принять верное решение и показать действиями, что они желают снизить напряжение на Корейском полуострове и избежать опасного военного столкновения», — сообщил он.

Напомним, северокорейский лидер заявил, что Пхеньян может нанести ракетные удары по американским военным базам на острове Гуам в Тихом океане в «любой момент». Такое заявление северокорейского руководства сделано в ответ на действия США, которые они считают провокационными.

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Базы на Гуаме — один из ключевых элементов проецирования американской военно-политической мощи в Азии. На Гуаме находятся подразделения стратегической авиации ВВС США, которые в случае начала глобального конфликта должны нанести ядерные удары по России и Китаю.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет Безопасности ООН проголосовал за ужесточение санкций против Северной Кореи в ответ на ракетные испытания КНДР в июле. Санкции предусматривают новые ограничения, в результате которых экономика страны может существенно пострадать.

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Северокорейские власти назвали резолюцию Совета Безопасности ООН, «принятую под диктовку властей США», «террористическим актом» и заявили, что в ответ могут применить «беспощадные стратегические меры, включая физические действия, полностью мобилизовав национальную мощь».

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В ответ на северокорейские угрозы президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР ждёт «огонь и ярость», если угрозы Пхеньяна будут реализованы. При этом американский лидер подчеркнул, что если лидер КНДР Ким Чен Ын «сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал».

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