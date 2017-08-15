Москва, 15 августа, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 14 августа открылись снижением по доллару и евро. Рублю оказывал поддержку спрос на рисковые активы на фоне смягчения риторики США в отношении Северной Кореи, а также продажа валютной выручки экспортерами для уплаты налогов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Курс доллара снижался до 59,56 рубля при дешевеющей нефти на 1,5%. Курс евро опускался до 70,14 рубля на фоне продаж единой валюты на рынке Форекс.

К закрытию дня российская валюта растеряла всю прибыль против американского доллара, так как не могла сдерживать давление от дорожающего доллара и снижения цен на нефть на 3,4%, до $50,55. Нефтяной рынок не смог справиться с негативными данными из Китая. Национальное бюро статистики заявило, что китайские нефтеперерабатывающие заводы в июле сократили объемы нефтепереработки на 500 тыс., до 10,71 млн баррелей в сутки.

15 августа на торгах в Азии цена на нефть корректируется после вчерашнего падения. Восстановление очень слабое. Есть все признаки того, что продажи нефтяных фьючерсов на торгах в Европе усилятся.

Власти США пытаются мирно урегулировать разногласия с КНДР. Но, видимо, лидер КНДР Ким Чен Ын об этом не знает. Он приказал военным быть готовыми нанести удар по американскому Гуаму. Что самое интересное, на таких заявлениях инвесторы, наоборот, выходят из защитных активов. Японская иена и швейцарский франк на торгах в Азии слабеют по отношению к американскому доллару. Золото дешевеет.

У рубля на данный момент есть только поддержка от экспортеров. По нефти ситуация складывается против рубля. Пробой поддержки 59,70 рубля был ложным. 15 августа можно ждать повышения курса доллара к верхней границе до 60,30 рубля, курса евро — до 70,95 рубля.

Напомним, 14 августа по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 1 коп. (+0,01%), до 59,87 руб., курс евро снизился на 28 коп. (-0,39%), до 70,54 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,6 млрд (-13,33%), евро/рубль — 313,6 млн евро (-35,90%).

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