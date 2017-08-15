Москва, 15 августа, 2017, 07:38 — ИА Регнум. О новых санкциях Америки против России знают или слышали 74% граждан РФ. Об ответных российских санкциях — 63%. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

23% жителей России считают: новые санкции США и ответные меры России — это начало серьёзного конфликта между нашими странами. 62% уверены: ничего принципиально нового в российско-американских отношениях не произошло.

57% опрошенных считают, что сейчас между Россией и США плохие отношения. Противоположного мнения придерживаются лишь 5%. 28% полагают, что отношения в чем-то хорошие, в чем-то плохие.

В ближайшее время не ждут улучшения отношений 36% респондентов. При этом 69% граждан уверены, что руководство России должно стремиться к улучшению отношений с США, хорошие отношения между Россией и США нужны обеим странам (59%).

В основном высылка американских дипломатов в обществе поддерживается (61%): «Ответная реакция: как они с нами, так и мы с ними», «они наглые, они вообще Россию за Россию не считают», «расходов меньше».

Не одобряют принятое решение 12% российских сограждан: «нужно налаживать отношения, а не накалять обстановку», «дипломаты — это всегда диалог», «это глупо, бесполезно», уверены они.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 6 августа 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп обещал до 1 сентября 2017 года объявить решение Вашингтона, касающееся высылки части американской дипмиссии из России. Ранее Москва приняла решение сократить количество американских дипломатов и технических специалистов, работающих в дипмиссии, до 455 человек.

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