Пекин, 15 августа, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Власти Китая готовы ответить на вероятное ужесточение правил со стороны США в сфере двусторонних торговых отношений. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.

w100pebble Правосудие

«Мы (власти Китая) надеемся, что американский представитель (на переговорах) проявит должное уважение и будет придерживаться объективной позиции, — говорится в заявлении. — В случае, если США не будут принимать во внимание трезвые факты, проявят неуважение к правилам многосторонней торговли и прибегнут к мерам, подрывающим двусторонние торгово-экономические отношения, Китай не намерен наблюдать за этим сложа руки».

В ведомстве подчеркнули, что права «китайской стороны» будут с решимостью защищаться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 августа 2017 г. глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий проведение расследования относительно возможного нарушения Китаем прав на американскую интеллектуальную собственность.

Читайте также: Дональд Трамп инициировал расследование в отношении Китая