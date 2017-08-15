Ярославль, 15 августа, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля отказалась предоставить бесплатно в собственность земельный участок полному кавалеру ордена Трудовой Славы Валентине Ганненко. Ответ на обращение об этом разместил на своей странице в социальной сети сын героини Владимир Ганненко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Владимира Ганненко в Facebook Валентина Федоровна Ганненко

Право на получение земельного участка бесплатно и без торгов определено поправками в федеральный закон «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», подписанными 1 июля 2017 года Владимиром Путиным.

После вступления в силу указанных поправок полный кавалер ордена Трудовой Славы Валентина Ганеннко направила в мэрию обращение с просьбой предоставить участок для индивидуального жилищного строительства в городе Ярославле. В ответе департамента архитектуры и земельных отношений сказано, что региональный закон «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков…» предусматривает такое право только для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Формально чиновники правы: предоставить земельный участок вопреки региональному закону местные власти не имеют права. Ярославская областная дума с июля находится на каникулах. Ожидать, что депутаты прервут отпуск ради одного героя, вряд ли стоит. Однако в ответе ничего не говорится и о перспективах получения земли в случае, если изменения в закон будут внесены.

Сын Валентины Федоровны обратился напрямую к мэру города через социальные сети с просьбой все-таки найти возможность и исполнить федеральный закон в Ярославле.

«Маму постоянно приглашают на все торжественные государственные мероприятия в городе и области. Встречают как Героев. Дарят цветы. Очень обидно, что приходится писать такие посты. Обращаться к совести чиновников через социальные сети. Владимир Витальевич Слепцов, может, вы поможете? Разберетесь в ситуации?! Или у нас в стране нужно ждать прямого эфира с президентом и жаловаться, что его законы на местах не исполняются?!» — написал на своей странице в социальной сети сын героини Владимир Ганненко.

В Ярославской области всего четверо человек удостоены звания полного кавалера ордена Трудовой Славы. При этом на официальном портале правительства Ярославской области фамилия героини написана с ошибкой. ИА REGNUM будет следить за развитием ситуации.