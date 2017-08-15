Кемерово, 15 августа, 2017, 07:09 — ИА Регнум. Ясности о том, когда губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выйдет на работу с больничного, до сих пор нет.

Government.ru Аман Гумирович Тулеев

«Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев завершил лечение в ЦКБ управления делами Президента РФ и в субботу, 12 августа, вернулся из Москвы в Кемерово, — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник главного управления по работе со СМИ областной администрации Алексей Доронгов. — Курс реабилитационных мероприятий он продолжит в амбулаторном режиме. Самочувствие губернатора хорошее, он владеет ситуацией в регионе, находится в рабочем контакте со своими заместителями. Что касается выхода Амана Гумировича на работу, точную дату должны определить врачи».

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Напомним, Аман Тулеев находится в отпуске уже с 22 мая. Его выход на работу несколько раз откладывался, в связи с чем в области стали распространяться слухи о том, что у 73-летнего главы региона большие проблемы со здоровьем и в скором времени проруководивший областью в общей сложности 20 лет Тулеев уйдет в отставку. Среди политиков циркулируют слухи о том, что администрация президента сформировала список из 20 претендентов на пост губернатора Кемеровской области.