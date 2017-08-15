Пекин, 15 августа, 2017, 06:56 — ИА Регнум. Курс юаня серьезно ослаб по отношению к доллару США, упав до уровня 6,6689 за доллар, сообщает 15 августа агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Ослабление курса составило 88 базисных пунктов по отношению к курсу от 14 августа. Это первое ослабление курса юаня за последние дни, когда только за 33-ю неделю китайская валюта укрепилась на 586 базисных пунктов.

Предыдущий рост валюты Поднебесной стал крупнейшим за последние годы, когда за несколько дней он последовательно прибавил более 600 базисных пунктов.

По сообщениям китайских властей, укрепление было вызвано финансовой активностью третьих стран и никак не повлияет на восстановление китайской экономики, поскольку, несмотря на серьезный рост, он все же не выходит за пределы допустимого 2%-го коридора колебания.

Как сообщало ИА REGNUM, центральный паритетный курс юаня к доллару США на 14 августа 2017 года составил 6,6601 юаня за доллар.