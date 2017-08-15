Якутск, 15 августа, 2017, 06:38 — ИА Регнум. Спасательные работы на руднике «Мир» в Якутии на уровне — 310 метров нельзя проводить в связи с тем, что под угрозой оказываются жизни спасателей, сообщили 15 августа в пресс-службе предприятия «Алроса».

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

"По данным оперативных замеров, по состоянию на 8:00 (местное время) 15 августа 2017 года горизонт — 310 метров рудника «Мир» подтоплен на уровне более метра, — говорится в сообщении. — Спуск спасателей на горизонт — 310 метров невозможен, так как несет угрозу жизни».

В компании отметили, что работы по поиску пропавших во время затопления шахты горняков на уровне — 310 метров пришлось прервать. Родственников горняков уведомляют об этом решении.

Отмечается, что спасатели направили все свои усилия на поиск тех шахтеров, что находились в момент аварии на горизонте — 210 метров.

В пресс-службе отметили, что на горизонте — 310 метров работали четыре человека из тех, кто не был найден после аварии. Данные основаны на показателях датчиков на шлемах шахтеров.

Напомним, авария на шахте «Мир» произошла 4 августа 2017 года. Шахта принадлежит компании АЛРОСА.

Когда внезапно шахту начало затапливать, в ней работал 151 человек. 142 были эвакуированы, а затем удалось спасти еще одного горняка.

Сейчас продолжаются поиски восьми человек. Чтобы найти их, спасатели разбирают завалы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 августа 2017 года глава Якутии Егор Борисов заявил, что в регионе идет проверка всех предприятий, производственный цикл которых предполагает работу в шахтах.

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