Кого освободят от украинских кредитов, а кого – от должности: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 августа, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Напомнить о себе: Додон «гарантирует», что Молдавия не нападет на Приднестровье;
- Пригрозили всем: три организации приостановили спасение мигрантов в Средиземном море;
- Кто кому должен: глава Крыма подписал редакцию закона об «украинских кредитах»;
- Подложили свинью: Владимирский АПК губят чума и чиновники;
- Сократить, увеличив: начальников в чиновничестве стало больше.