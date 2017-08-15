Пекин, 15 августа, 2017, 04:45 — ИА Регнум. Южная Корея должна сыграть роль посредника в урегулировании конфликта между США и КНДР, поскольку, в случае перерастания конфликта в горячий, первым, кто ощутит его на себе, станет Южная Корея, говорится в редакционной статье газеты Global Times от 14 августа.

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В статье утверждается, что, несмотря на то, что большинство аналитиков верят в нежелание и США, и Северной Кореи развязывать военное противостояние, однако, любая ошибка может привести к выходу ситуации из-под контроля.

«Казалось бы, Южная Корея должна быть последней страной, которая хочет войны на Корейском полуострове, поскольку она пострадает, в случае, если начнется война», — утверждает редакция газеты.

По мнению издания, Сеул должен делать все необходимые шаги для обеспечения стабильности на полуострове, но он не делает ничего. При этом все разговоры президента Южной Кореи Мун Джэина о том, что не должно быть на полуострове войны, — это всего лишь пустые слова.

«Теперь, когда северокорейские ракеты могут достигнуть берегов США, Вашингтон взволновался сильнее, чем прежде. Это доказывает, что ядерный кризис на Корейском полуострове прежде всего отражает противостояние между США и Северной Кореей. Крупнейшая опасность на полуострове кроется в их военном столкновении», — продолжает газета.

Поэтому, как утверждает издание, Сеул должен сыграть роль буферной зоны между США и КНДР во имя предотвращения конфронтации. Будучи союзником США, он может сыграть посредническую роль, отказавшись сотрудничать с Вашингтоном в осуществлении военных действий против Пхеньяна.

«У Китая дружественные отношения с КНДР, но сам он не имеет решающего веса. Сложнее Китаю повлиять на Северную Корею, чем Южной Корее повлиять на США», — подводит редакция к мысли о необходимости Южной Корее нести ответственность за свою безопасность самостоятельно

«В случае ухудшения ситуации на Корейском полуострове, Южная Корея ощутит на себе последствия раньше, чем Китай. Пока же Южная Корея не хочет помочь себе уберечься от грядущего хаоса, ожидая, что вместо нее это сделает Китай, оказав давление на КНДР. Она даже в этих целях объединяется с США, разворачивая на своей территории американскую систему ПРО, чтобы поставить под угрозу интересы Китая», — продолжает мысль издание.

Оно также видит унизительным нынешнее положение Южной Кореи и рекомендует ей стать самостоятельным игроком, исходящим в своих действиях из интересов национальной безопасности и не являющимся заложников конфликта двух держав.

«Южные корейцы должны подумать о том, в чем заключаются их интересы. Сейчас судьба Южной Кореи зависит от США и КНДР. Она — в центре политического шторма на полуострове, в то время как ее собственная роль в процессе ничтожна. Им следует осознать абсурдность ситуации», — подводит итог издание.

Напомним, что новый министр обороны Южной Кореи заявил о необходимости ускорения развертывания системы противоракетной обороны THAAD во имя разрешения противоречий на Корейском полуострове, что вызвало неприятие со стороны официального Пекина.