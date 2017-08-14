Пекин, 15 августа, 2017, 02:22 — ИА Регнум. Китай призвал Южную Корею прекратить развертывание на своей территории американской системы ПРО, сообщает 14 августа агентство «Синьхуа».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Загнанный в угол

Новый министр обороны Южной Кореи заявил, что процесс развертывания американской системы противоракетной обороны THAAD будет ускорен в целях разрешения противоречий на Корейском полуострове.

«Развертывание THAAD не поможет устранить беспокойство Республики Корея по поводу ее безопасности, а даже, наоборот, снизит шансы на разрешение ядерной проблемы на Корейском полуострове», — заявила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин во время своего очередного пресс-брифинга.

По ее словам, THAAD подрывает интересы стратегической безопасности КНР, в связи с чем Южной Корее следовало бы поразмыслить над этим вопросом.

Напомним, что о начале развертывания американской системы противоракетной обороны THHAD сообщалось еще в марте 2017 года, когда первые ее элементы прибыли в Южную Корею.

Позже президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдавал распоряжение прекратить развертывание системы на время проверки рисков, которые за этим последуют.

Китай же убежден, что системы направлена на его сдерживание, поэтому выступает категорически против ее размещения.