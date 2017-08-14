Москва, 15 августа, 2017, 02:27 — ИА Регнум. Противостояние Севера и Юга в США никуда не ушло и по-прежнему присутствует в головах огромного количества людей. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк, комментируя столкновения ультраправых активистов и их противников в Шарлотсвилле.

Александр Горбаруков ИА REGNUM По эстафете

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«Столкновение, которое произошло в месте, где стоит памятник одному из идолов конфедератов, не случайно. Противостояние Севера и Юга никуда не ушло, оно по-прежнему присутствует в головах огромного количества людей, — уверен парламентарий. — Трамп, который пришёл на голосах белой глубинки, во многом является той фигурой, которую поддерживают расисты и нацисты всех властей. Потому что во многом Трамп пришёл на ощущениях несправедливости у жителей американской глубинки».

По мнению Сергея Железняка, происходящее сегодня является следствием того, что делал предыдущий президент США Барак Обама, который вёл невнятную политику в отношении сил правопорядка, а также в отношении межнациональной политики.

«Трампу придётся расхлёбывать то, что было сделано предыдущими американскими администрациями», — добавил депутат ГД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновения между ультраправыми и их противниками в Шарлотсвилле произошли 12 августа. По данным полиции, в ходе столкновений погибли три человека, пострадали 35. Президент США Дональд Трамп назвал расизм злом и пообещал привлечь к ответственности всех, кто преступил закон во время расистских нападений.