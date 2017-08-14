Москва, 14 августа, 2017, 23:47 — ИА Регнум. Сотрудники полиции обнаружили крупный тайник с оружием на востоке Москвы, передаёт 14 августа телеканал «Звезда».

Боеприпасы. Пистолет

Как сообщается, схрон с автоматами, пистолетами и патронами к ним был найден в одном из гаражей во 2-м Иртышском проезде. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По информации телеканала, на месте в настоящее время работают сотрудники ФСБ. Проверяется версия о связи найденного тайника с арестованной ранее группой боевиков.

Как передавало ИА REGNUM, ФСБ России 14 августа сообщило о задержании ячейки боевиков, готовивших серию терактов на транспорте и на крупных торговых площадках Москвы — трёх выходцев из стран Центральной Азии и гражданина России.

Сообщалось, что в числе задержанных — эмиссар террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который курировал подготовку терактов, а также специалист по изготовлению взрывных устройств и два предполагаемых террориста-смертника. По данным ФСБ, боевики готовили теракты с применением крайне взрывоопасного вещества — трипероксида ацетона.

Лефортовский суд Москвы назначил подозреваемым меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.