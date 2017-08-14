Вашингтон, 14 августа, 2017, 23:36 — ИА Регнум. Военное ведомство США не готовится к военному вмешательству в ситуацию в Венесуэле, хоть президент Дональд Трамп и заявил о возможности этого, сообщил журналистам представитель Пентагона полковник Роберт Мэннинг.

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По словам Мэннинга, задачей Пентагона является предоставление президенту таких вариантов действий в случае его обращения к ним.

«Это ещё не произошло, поэтому короткий ответ по данному вопросу заключается в том, что ряд таких вариантов имеется,» — цитирует слова Мэннинга издание The Hill.

При этом представитель Пентагона не стал отвечать на более подробные вопросы об имеющихся вариантах действий в отношении Венесуэлы.

Напомним, ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что для США неприемлемо «установление в Венесуэле диктатуры».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает военного вмешательства в ситуацию внутри Венесуэлы.