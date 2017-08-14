Вашингтон, 14 августа, 2017, 23:21 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий проведение расследования относительно возможного нарушения Китаем прав на американскую интеллектуальную собственность, передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США против Китая

Как сообщается, организовать расследование поручено представителю Соединённых Штатов на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру.

«Я дал распоряжение торговому представителю США изучить политику и действия КНР в связи с передачей американских технологий и хищениями интеллектуальной собственности США», — сообщил глава Белого дома.

Не исключается, что по итогам расследования Вашингтон может установить ограничения для экспортных товаров, в частности увеличить пошлины для продукции КНР.

Как сообщалось ранее, свои действия президент США обосновывает статьёй 301-й Торгового акта 1974 года, которая позволяет Вашингтону ограничивать ввоз экспортных товаров в одностороннем порядке. Ожидается, что это приведёт к повышению тарифов на импорт.