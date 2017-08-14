Ереван, 14 августа, 2017, 23:14 — ИА Регнум. Уже третий день в крупнейшем заповеднике Армении — «Хосровский лес» — бушуют лесные пожары. По некоторым данным, уже сгорело около 300 гектаров покрытых растительностью территорий. По данным экологов, сгорело около 30% заповедника, или 5000 гектаров.

Photolure Пожар в Вайоцдзорской области Армении

По сведениям Фонда охраны дикой природы и культурных ценностей (FPWC), около 35 тысяч гектаров охраняемой территории может полностью исчезнуть. Согласно фонду, на восстановление утраченной ценной экосистемы потребуются десятилетия.

Армянским спасателям и добровольцам никак не удаётся справиться с пожаром, даже несмотря на то, что к тушению привлечен вертолёт Минобороны Армении. С огнём не удаётся справиться ещё и потому, что с 10 августа в лесных массивах Вайоцдзорской области Армении также бушуют лесные пожары. Там, как и в Хосровсом заповеднике, с огнём справиться пока не удаётся.

Как сегодня, 14 августа, сообщило МЧС России, в связи с запросом правительства Республики Армения и по поручению правительства РФ самолет Ил-76 МЧС России прибыл в Республику Армения для тушения лесных пожаров на территории заповедника «Хосровский лес». Уточняется, что в ближайшее время воздушное судно МЧС России приступит к тушению крупных пожаров на участках, где сложилась наиболее тяжелая обстановка.

За один заход Ил-76 МЧС России, оснащённый выливными авиационными приборами, способен сбросить на очаги пожаров более 42 тонн воды, а также создать заградительную полосу длиной 800 и шириной 60 м, площадью около 50 тысяч кв. метров. Он считается одним из крупнейших противопожарных самолетов в мире.

Армянские и российские специалисты уже облетели на вертолёте зону бедствия, и было принято решение начать тушение пожара с помощью российского самолёта рано утром 15 августа.

Хосровский заповедник, занимающий площадь около 29 000 га, был основан в IV веке армянским царем Хосровом III. В 1958 году был основан государственный заповедник. В заповеднике произрастают 1686 видов растений, 146 из которых числятся в Красных книгах. В лесу обитают также занесенные в Красную книгу животные.

Уже третью неделю в Армении установилась беспрецедентная жара. По данным метеорологического центра Армении, зарегистрированные 25 июля 42,6 градуса — рекордная температура, которая также регистрировалась в 1986 году. По данным синоптиков, температура воздуха в Армении в ближайшие дни понизится. Прогнозируются также дождь с градом.