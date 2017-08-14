Каракас, 14 августа, 2017, 22:56 — ИА Регнум. Власти США ограничили выдачу виз гражданам Венесуэлы после начала работы в стране Конституционной ассамблеи, передаёт газета Nacional.

Иван Шилов ИА REGNUM Стена

Как сообщается, в течение дня 14 августа пятерым из шести венесуэльцев, обратившихся за визой в посольство США, было отказано в оформлении документов. По информации издания, ограничения введены также в отношении некоторых депутатов и сотрудников СМИ.

Отмечается, что источник в американском посольстве подтвердил данную информацию. Между тем на официальном сайте дипведомства США информации о каких-либо изменениях в порядке выдачи виз не приводится.

Напомним, 9 августа минфин США объявил о введении новых адресных санкций против чиновников и организаций Венесуэлы. В санкционный список Вашингтона были дополнительно включены 30 физических и более 40 юридических лиц. В том числе санкции введены в отношении Адана Чавеса — брата покойного венесуэльского лидера Уго Чавеса.

В конце июля Вашингтон уже ввёл персональные санкции в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Главе республики закрыт въезд в США, а все активы и счета в Соединённых Штатах, если таковые есть, замораживаются.

Как передавало ИА REGNUM, в Венесуэле с апреля 2017 года продолжается противостояние между контролируемым оппозицией парламентом и правительством Николаса Мадуро. В ходе акций протеста, сопровождающихся массовыми беспорядками и столкновениями с полицией, погибли более ста человек, около двух тысяч человек пострадали.

В конце июля по инициативе Николаса Мадуро состоялись выборы в Конституционную ассамблею Венесуэлы. Новый орган, который будет выполнять роль учредительного собрания, имеет практически неограниченные полномочия по реорганизации основных институтов Венесуэлы и должен подготовить внесение изменений в конституцию страны.