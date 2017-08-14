Женева, Швейцария, 14 августа, 2017, 22:28 — ИА Регнум. Благотворительная организация «Врачи без границ» приостановила работу по спасению мигрантов в Средиземном море из-за угроз, поступивших от береговой охраны Ливии. Об этом 14 августа заявил руководитель поисково-спасательного проекта «Врачей без границ» Мишель Трейнити.

(сс) Irish Defence Forces Беженцы

«Мы решили временно приостановить операцию по поиску и спасению мигрантов в Средиземном море, потому что получили сообщение с угрозами от береговой охраны Ливии четыре дня назад», — цитирует Трейнити телеканал RT.

По его словам, «Врачи без границ» обеспокоены требованием ливийской береговой охраны к неправительственным организациям покинуть территорию возле побережья страны.

«По нашему мнению, это всего лишь следующий шаг к тому, чтобы граждане Ливии не могли скрыться и сбежать от насилия на территории государства, и мы очень беспокоимся о том, что они остаются там», — подчеркнул Трейнити.

Он также отметил, что организация готова возобновить работу, как только получит гарантии безопасности от Евросоюза и ливийской стороны, а также будут предоставлены гарантии в соответствии с международным правом беженцев.

Как передавало ИА REGNUM, ранее три неправительственные организации — «Врачи без границ», Sea Eye и Save the Children — приостановили поиск и спасение мигрантов, отправляющихся из Ливии, из-за «угрожающих действий ливийского правительства».

ВМФ Ливии, подчиняющийся правительству национального единства и премьеру Фаизу Сарраджу, объявил о запрете для всех иностранных судов заходить в так называемые зоны «поиска и спасения» SaR, которые выходят далеко за пределы 12 морских миль территориальных вод.

Таким образом, корабли неправительственных организаций лишаются возможности спасать мигрантов не только в ливийских территориальных водах, но также и на расстоянии сотен километров от берега.