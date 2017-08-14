Оклахома-сити, США, 14 августа, 2017, 22:26 — ИА Регнум. ФБР арестовало 23-летнего мужчину, подозреваемого в попытке взрыва заминированного автомобиля в штате Оклахома, 14 августа сообщает Associated Press.

(сс) Alexandre Dulaunoy Самодельное взрывное устройство

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Представители правоохранительных органов заявили, что подозреваемый Джерри Дрейк Варнелл был арестован в субботу, 12 августа, по подозрению в попытке взрыва заминированного автомобиля в городе Оклахома-Сити — столице штата.

Напомним, о планах подозреваемого сотрудники ФБР узнали в декабре 2016 года. ФБР направило своего агента, который должен был выступить в качестве человека, который мог бы помочь Варнеллу.

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Первоначально подозреваемый планировал взорвать здание Федерального резерва США в Вашингтоне. Позднее планы изменились: целью задержанного стал банк в городе Оклахома-Сити.