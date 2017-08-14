Москва, 14 августа, 2017, 22:24 — ИА Регнум. В одном из восточных районов Москвы после удара молнии загорелся жилой дом, сообщает 14 августа АГН «Москва».

Борьба с пожаром

Возгорание произошло на улице Розы Люксембург. После удара молнии дом загорелся и площадь пожара уже составила порядка 100 квадратных метров.

Сообщений о пострадавших людях пока не поступало. На месте происшествия работают пожарные и спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление МЧС Москвы предупредило жителей российской столицы о резком ухудшении погодных условий, порывистом ветре, сильных дождях и грозах.

Московский метрополитен из-за ухудшения погоды переведен на усиленный режим работы.

По данным синоптиков, на Москву может пролиться от 10 до 15 мм осадков при норме для летнего месяца в 77 мм.