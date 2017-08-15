Москва, 15 августа, 2017, 04:54 — ИА Регнум. Американские санкции, почти полностью повторившие старинный список под названием «поправка Джексона — Вэника», бьют по правым и виноватым, включая гигантские компании и корпорации самих США. В чем смысл американских действий, направленных против России, рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Деловым людям всей планеты прекрасно известно, что ни «грубое вмешательство во внутренние дела Украины», ни легионы «русских хакеров», замучивших американских избирателей, не являются причиной санкционных действий США против России.

Законопроект о санкциях, ставший законом после подписания его Трампом, — это прекрасный с точки зрения исторической внятности документ, расставляющий все точки над ё для тех, кто хочет понимать принципы и цели американской борьбы за демократию во всем мире.

Достаточно привести пункты 9 и 10 этого примечательного документа. Хотя бы в виде выдержек. Итак, пункт 9 — «Продолжать противостоять «Северному потоку — 2», учитывая его пагубные последствия для энергетической безопасности Европейского союза, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ на Украине». Но пункт 10 еще ярче. «Правительству США следует уделять первоочередное внимание экспорту энергетических ресурсов США в целях создания американских рабочих мест, оказания помощи и союзникам, и партнерам США, а также укреплению внешней политики США».

Вот и вся демократия. И задача сводится в общей форме к элементарному — американский сжиженный газ будет стоить в Европе после всех необходимых операций и перевозок от 240 до 260 долларов за тысячу кубометров. В то же время российский газ, поступающий по трубопроводу в Европу, стоит 190. И никаких рыночных механизмов, способных повлиять на прибыль России от продажи газа, не существует.

Почему? Читайте в статье: Американские санкции: взгляд из-за пределов России

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