Берлин, 14 августа, 2017, 22:06 — ИА Регнум. В Берлине полицейскими задержан мужчина, осквернивший мемориал погибшим советским воинам, сообщает пресс-служба берлинской полиции.

Manfred Brueckels Берлин-Тиргартен, мемориал советским воинам, погибшим в Берлине в последние дни Второй мировой войны

Свою выходку задержанный совершил в 13:30 мск в районе Тиргартен на улице 17 июня.

Подонок справил на памятник малую нужду, а затем плюнул на монумент. Полицейские сообщили, что при этом он громко высказывал свою приверженность нацистским взглядам.

Во время задержания правоохранителями мужчина кричал оскорбительные замечания о России.

В итоге хулиган понесет ответственность за оскорбление памяти умерших, а также извещен о запрете полиции на его посещения территории, прилегающей к монументу.