Посёлок городского типа Междуреченский, Югра, 14 августа, 2017, 21:57 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском автономном округе 11-летний мальчик получил тяжёлое ранение из пневматического ружья на территории детского палаточного лагеря. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Мишень

Как уточняется, инцидент произошёл 9 августа в посёлке Луговом Кондинского района.

«По предварительным данным следствия, в этот день на территорию лагеря пришёл 20-летний юноша, который принёс с собой пневматическое ружье. Примерно в семи метрах от ограждения лагеря юноша начал стрелять по мишеням и по неосторожности попал в ребёнка, пробегающего в зоне стрельбы», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК России «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельств преступления, а также условия, которые могли поспособствовать произошедшему.

В ходе расследования планируется дать правовую оценку действиям руководства лагеря и других лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания в лагере детей, на предмет возможной халатности.