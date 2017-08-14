Москва, 14 августа, 2017, 21:48 — ИА Регнум. Московский метрополитен переведен на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба метрополитена.

Елена Островская ИА REGNUM Гроза в Москве 2017 года

Такое решение руководство столичной подземки приняло в связи с предстоящим ухудшением погодных условий в Москве.

«20:50 #мосметро работает в усиленном режиме в связи с ухудшением погодных условий. Движение по всем линиям осуществляется штатно», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики объявили о вероятности в Москве 14 августа усиления ветра, вероятности дождей и гроз. Метеорологи обозначили «жёлтый» уровень опасности из-за прогноза выпадения 20% месячной нормы осадков.