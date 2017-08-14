Ванкувер, Канада, 14 августа, 2017, 21:42 — ИА Регнум. Водитель-каскадёр погибла на съёмочной площадке второй части фильма «Дэдпул» в канадском Ванкувере, передаёт Associated Press.

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Как сообщили в полиции города, девушка погибла во время исполнения трюка на мотоцикле. Каскадёр не справилась с управлением и вылетела из окна здания, где проходила съёмка.

На место происшествия прибыли следователи. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Напомним, фильм «Дэдпул 2» должен выйти на экраны весной 2018 года.

Картина станет двенадцатой по счёту из киносерии «Люди Икс». Кинофильм основан на комиксах о персонаже Marvel Comics Дэдпуле.

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