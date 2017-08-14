Киев, 14 августа, 2017, 21:25 — ИА Регнум. Украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружие, военные технологии и ракетные двигатели в Северную Корею, а к распространению ложной информации через некоторые иностранные СМИ причастны российские спецслужбы. С таким заявлением сегодня, 14 августа, выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Напомним, газета The New York Times со ссылкой на экспертный анализ, содержащий оценки американских разведывательных агентств, сообщила, что, вероятно, успех Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты стал возможен благодаря приобретению ракетных двигателей с украинского завода «Южмаш» в Днепре (бывший Днепропетровск). «Вероятно, что эти двигатели прибыли из Украины — вероятно, незаконно… Большой вопрос состоит в том, сколько их у них, и помогают ли им сейчас украинцы. Я очень обеспокоен», — приводится в публикации мнение эксперта Майкла Эллемана.

«Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по своему содержанию, и, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия собственных преступлений», — сказал Турчинов. «Украина никогда не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею. Считаем, что эта антиукраинская кампания спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия своего участия в северокорейских ядерных и ракетных программах», — добавил он.

В свою очередь, на украинском предприятии «Южмаш» заверили, что предприятие не производит ракеты и детали для РФ и КНДР.

«Факты, изложенные в публикации, не соответствуют действительности. В частности, «Южмаш» не только не является основным производителем ракет для РФ, но и вообще не поставляет в РФ ни ракеты, ни их детали и сборочные единицы, включая ракетные двигатели», — отмечается в заявлении. На предприятии сообщили, что все предположения авторов публикации и процитированного ими эксперта касательно возможной связи Украины с прогрессом КНДР в развитии ракетных технологий не имеет отношения к реальности.

«Южмаш» никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера. Ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости «Южмашем» не выпускались и не выпускаются. Единственный серийный двигатель, поставляемый в последние годы на экспорт (РД-843 в Италию для европейской ракеты-носителя «Вега»), предназначен для запуска и работы в условиях открытого космоса и по своим характеристикам (в том числе по силе тяги) не пригоден для использования в баллистических ракетах военного назначения», — говорится в заявлении.

При этом в компании напомнили, что «Южмаш», как государственное предприятие, полностью соблюдает требования Режима контроля за ракетными технологиями, участником которого Украина является с 1998 года (фактически — с 1995 года).

«Южмаш» выражает искреннее сожаление по поводу опубликованной The New York Times статьи провокационного характера, основанной на некомпетентном «экспертном» мнении. Огорчительной также является позиция ряда украинских СМИ, допустивших распространение дискредитирующих «Южмаш» и Украину фантазий без попыток уточнить информацию непосредственно на предприятии», — подытожили в сообщении.

Комментируют тему украинские политики и эксперты. В частности, народный депутат, лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко назвал публикацию в NYT «спецоперацией Кремля», которая направлена на блокировку поставок в Украину американского летального вооружения.

«Публикация американской The New York Times, что Украина поставила Северной Корее двигатели для межконтинентальных ракет — это спецоперация Кремля с целью сорвать решение американской администрации о предоставлении Украине оборонительного оружия против российской агрессии», — комментирует он. Он призывает американские спецслужбы поискать «российский след» — «тогда обязательно найдут».

В то же время украинский военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Антон Михненко полагает, что статья The New York Times о поставках в Северную Корею украинских ракетных технологий свидетельствует о том, что американский истеблишмент еще не определился, стоит ли предоставлять Украине летальное вооружение.

«Я очень сомневаюсь, что есть такие эксперты, которые смогут по одному видеофрагменту, представленному КНДР, определить тип двигателя, установленного на северокорейских ракетах. Там же основная часть двигателя закрыта корпусом. Поэтому я не думаю, что данная информация правдива. Я склоняюсь к тому, что это информационный вброс. Он показывает, что в американском истеблишменте нет определенности по поводу того, предоставлять Украине летальное оружие или нет. И такая статья дает Трампу повод призадуматься: а может, действительно не нужно давать Украине оружие? То есть я ставлю под сомнение достоверность этой статьи и тех фактов, которые в ней приводятся», — сказал Михненко в интервью изданию «Гордон».

«Случаи безосновательного обвинения Украины в незаконных поставках вооружений случаются, как минимум, один раз в год», — заявил заместитель министра информполитики Украины Дмитрий Золотухин, сообщает Эспрессо.TV. Что касается нынешнего случая, чиновник думает — «нам не следует считать, что в New York Times все агенты Кремля». Если перечитать эту статью, то она вся построена на точке зрения одного человека, который работает в негосударственной организации», — сказал Золотухин.