Исламабад, 14 августа, 2017, 21:24 — ИА Регнум. По меньшей мере шестеро военнослужащих Пакистана погибли в результате взрыва радиоуправляемого фугаса на юго-западе Пакистана, 14 августа сообщает Anadolu.

Michael Deal Взрыв

Взрыв дистанционной управляемой бомбы произошёл в провинции Белуджистан, когда мимо проезжал военный транспорт, заявил представитель местной администрации Маанг Хан.

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Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за нападение. По мнению правоохранительных органов, в нападении могли участвовать белуджийские сепаратисты.

Напомним, за последние два дня в Белуджистане прогремело два взрыва. 12 августа в городе Кветта — административном центре Белуджистана — в результате атаки смертника погибли по меньшей мере 15 человек, включая восемь солдат, еще 25 человек получили ранения.

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Сепаратисты утверждают, что 14 августа 1947 года белуджские районы были насильственно включены в состав Пакистана.