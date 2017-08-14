Казань, 14 августа, 2017, 21:21 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил 13 новых уголовных дел в отношении экс-председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба управления СК России по Татарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как уточняется, все дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК России «Злоупотребление полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия».

«Они связаны с хищением денежных средств ПАО «Татфондбанк» посредством вывода залогового имущества по ряду кредитных договоров в сумме более 18 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, в декабре 2016 года Мусин и неустановленные должностные лица «Татфондбанка», осведомленные о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии, организовали незаконный вывод залогового имущества ООО «Весна» по кредитным договорам на сумму более 1,2 млрд рублей.

Отмечается, что в общей сложности на данный момент в одно производство объединены 22 уголовных дела, общий ущерб от действий Роберта Мусина оценивается в 50 млрд рублей.

Напомним, в марте 2017 года Центробанк отозвал лицензию «Татфондбанка» на осуществление банковских операций. В настоящее время организация признана банкротом. Недостаток активов «Татфондбанка» для покрытия обязательств перед кредиторами превышает 118 млрд рублей.