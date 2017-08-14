Вашингтон, 14 августа, 2017, 20:59 — ИА Регнум. В Персидском заливе иранский беспилотный летательный аппарат приблизился к авианосцу США на расстояние в 300 метров, заявили в Центральном командовании ВМС США, 14 августа сообщает Reuters.

Авианосец USS Nimitz

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Инцидент произошел в международных водах. Военные США заявили, что иранские операторы отказались выйти на связь.

Поздно вечером, отключив навигационные огни, иранский беспилотный аппарат осуществил «опасное и непрофессиональное» сближение с авианосцем USS Nimitz, заявил пресс-секретарь оборонного ведомства США лейтенант Ян Мак Конюги.

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Напомним, в прошлый вторник, 8 августа, в Пентагоне заявили, что иранский беспилотник приблизился к американскому истребителю, когда тот готовился к посадке на авианосец. Данный случай стал 13-м подобным инцидентом в 2017 году.