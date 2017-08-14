Вашингтон, 14 августа, 2017, 20:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп высказал своё мнение относительно националистического митинга в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, заявив, что «расизм — это зло», 14 августа сообщает The Hill.

Парад Ку-клукс-клана в Вашингтоне в 1928 году

«Расизм — это зло, а те, кто совершают насилие во имя расизма, являются преступниками и головорезами, включая Ку-клукс-клан, неонацистов, белый супремасизм и другие группы, разжигающие ненависть. Они не совместимы с тем, чем дорожат американцы», — заявил Трамп.

Президент США сделал своё заявление после встречи с генеральным прокурором Джеффом Сешнсом и директором ФБР Кристофером Рэйем. Трамп пообещал привлечь к ответственности всех, «кто преступил закон во время расистских нападений в прошедшие выходные».

Напомним, 12 августа в Шарлотсвилле прошли акции ультраправых сил. В городе также собрались протестующие против митингов националистов и неонацистов. Позднее между протестующими и ультраправыми группами произошли столкновения.

20-летний житель штата Огайо умышленно въехал в группу протестующих против неонацистских акций, около 20 человек получили ранения, один из пострадавших скончался в больнице.