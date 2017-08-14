Челябинск, 14 августа, 2017, 21:21 — ИА Регнум. Самыми массовыми общественными событиями в Челябинской области в 2017 году стали спортивные соревнования и религиозные мероприятия, в них приняли участие 791 тыс. человек. Об этом в ответе на редакционный запрос корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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С начала 2017 года было проведено 3880 общественных мероприятий, безопасность на которых обеспечивали более 30 тыс. сотрудников полиции территориальных органов МВД России Челябинской области. Всего в событиях приняли участие около 2,2 млн человек, в том числе 431 тыс человек побывало на 449 спортивных соревнованиях, и 360 тыс. человек посетили 536 религиозных мероприятия.

Сотрудниками правоохранительных органов налажено взаимодействие между силовыми подразделениями.

«Организовано взаимодействие с территориальными органами Росгвардии по вопросам обеспечения антитеррористической безопасности мест проведения массовых мероприятий. Проводится комплекс мер антитеррористической защиты участников массовых мероприятий, посредством обследования мест их проведения и прилегающей территории на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств с применением технических средств и служебных собак», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM врио ГУ МВД по Челябинской области Григорий Макеев.

Кроме этого, пояснили в полиции, при необходимости обеспечивается взаимодействие с организаторами мероприятий и органами местного самоуправления, осуществляется необходимый контрольно-пропускной режим с применением металлических барьеров, металлодетекторов и других средств досмотровой техники в местах проведения мероприятий. Как сообщают полицейские, «дежурными частями территориальных органов организовано незамедлительное реагирование на сообщения граждан об угрозах совершения террористического акта и обнаруженных подозрительных предметах, которые могут быть использованы при совершении террористического акта». Такой подход к обеспечению правопорядка и безопасности, при проведении массовых мероприятия, по заверению ГУ МВД России по Челябинской области, позволил не допустить нарушений общественного порядка и противоправных действий.

Напомним, 26 апреля 2017 года, несмотря на запрет в проведении массовых мероприятий в центре Челябинска сторонникам оппозиционера Алексея Навального, организованная колонна молодежи с Алого Поля, где как раз проводились спортивные мероприятия, проследовала на центральную пешеходную улицу Кирова. Там молодые люди выстроились в шеренги и прошли от начала пешеходной части (в районе оперного театра) до площади Революции. Никто во время проведения несанкционированной акции не был задержан.

Также накалённая была обстановка при проведении фестиваля красок в центре Челябинска. 27 мая возле ТРК «Горки» молодые люди проявили агрессию в отношении полицейских. По возрасту, скорее всего, несовершеннолетние окружили полицейскую машину и, выкрикивая нецензурную брань, закидали автомобиль красками, а также пинали его ногами. Ретировались подростки лишь после подъехавшего полицейского подкрепления.

Вместе с тем, как отмечают эксперты, ситуация на массовых мероприятиях в городах Челябинской области была сдержана, полицейские не спровоцировали массовых беспорядков, старались вежливо и тактично пресечь деструктивную энергию протестующей толпы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь выразил обеспокоенность ситуацией с обеспечением антитеррористической защищённости объектов в регионах страны. По его словам, во всех субъектах РФ прокурорами отмечается «низкий уровень защиты мест массового пребывания людей, объектов образования, здравоохранения, а именно отсутствие охранных систем, надлежащего пропускного режима, наружного освещения, ограждения территорий, а также экстренной связи с правоохранительными органами».

Такое заявление он сделал на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании России. Кроме этого, отметил Гринь, муниципалитеты в некоторых регионах страны не осуществили категорирования мест массового пребывания людей по степени угрозы совершения террористических актов, а без этого невозможно сделать паспорта безопасности данных объектов.

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